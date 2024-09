Publication d’une monographie (notice étendue) accompagnant la parution de la carte géologique Veyre-Monton

En prélude à la parution de la carte Veyre-Monton, Géologie de la France met en ligne une version monographique de la notice explicative écrite par Ph. Chèvremont et coll., eux-mêmes auteurs de la carte et de sa notice en version imprimée. Ce travail, très complet et richement illustré (448 figures) livre une description plus complète des observations et analyses réalisées dans le cadre du levé de la feuille Veyre-Monton et se pose ainsi comme un complément précieux à la notice explicative imprimée.