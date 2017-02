Ces travaux peuvent relever de la connaissance géologique de base, correspondre à des actions de recherche ou être liés à des opérations de géologie appliquée. L'objectif est d’appréhender tous les aspects de la géologie du substrat comme ceux de la surface. La prise en compte des régions voisines traduit le souci de ne pas être lié à des limites administratives mais de favoriser la compréhension d’ensembles géologiques cohérents.

Geology of France and surrounding areas is a journal aimed at researchers, teachers, those to whom the knowledge of geology is essential to their work, and the general interested public. It is devoted to the publication of results of projects related to all disciplines of the Earth Sciences, both in France and in surrounding regions. Papers may cover fundamental geological knowledge, or be related to specific research or applied geology programmes. The aim is to cover all aspects of both subsurface and surface geology. By taking into account surrounding regions, studies need not to be restricted by national boundaries, but can take into account entire geological entities.